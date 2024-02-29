Лицей № 1 в Солнечногорске капитально отремонтируют к 1 сентября

В настоящее время на объекте работают 30 человек. Они заканчивают демонтажные работы, а после приступят к кладке внутренних перегородок. В ближайшие дни начнут менять плиты перекрытий первого этажа и инженерные коммуникации.

«Это второе образовательное учреждение в Солнечногорске, которое будет полностью отремонтировано в этом году. Работы ведутся по графику», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Здание лицея построили в 1964 году. Там заменят инженерные коммуникации и сантехнику, обновят фасад, кровлю, окна, входные группы, внутреннюю отделку, поставят современную мебель и оборудование.

Работы ведут по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках президентской программы.

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