Лицеисты из Лобни стали лауреатами фестиваля «Гении Подмосковья»

Трое участников из Лобни - Ян Г., Дмитрий П. и Кирилл А. заняли первое, второе и третье места фестиваля. Кирилл также удостоился приза зрительских симпатий.

Ян Г. представил часы с шахматными фигурами, объединившие в себе креативность и функциональность. Дмитрий П. поразил жюри роботизированной машинкой для уроков и олимпиад. Кирилл А. предложил решение для уборки столярных мастерских с помощью робота-пылесоса, продемонстрировав внимание к практичности и автоматизации трудоемких процессов.

Помогал ребятам учитель технологии лицея Александр Каретников. Благодаря его усилиям и поддержке, начиная с пятого класса, ребята осваивают электротехнику, черчение, 3D-моделирование и печать, конструирование, автоматизацию процессов и робототехнику. В результате, под его руководством лицеисты создали множество уникальных проектов, включая радиоуправляемые машинки, умные ролл-шторы, систему автополива для комнатных растений и робота-манипулятора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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