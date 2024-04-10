Лицеисты из Лобни стали лауреатами фестиваля «Гении Подмосковья»
На ежегодном областном фестивале «Гении Подмосковья-2024» учащиеся лобненского лицея продемонстрировали свои проекты в номинации «Технические науки». Среди участников были школьники среднего и старшего возраста, представившие инновационные идеи, которые не оставили равнодушным жюри фестиваля.
Трое участников из Лобни - Ян Г., Дмитрий П. и Кирилл А. заняли первое, второе и третье места фестиваля. Кирилл также удостоился приза зрительских симпатий.
Ян Г. представил часы с шахматными фигурами, объединившие в себе креативность и функциональность. Дмитрий П. поразил жюри роботизированной машинкой для уроков и олимпиад. Кирилл А. предложил решение для уборки столярных мастерских с помощью робота-пылесоса, продемонстрировав внимание к практичности и автоматизации трудоемких процессов.
Помогал ребятам учитель технологии лицея Александр Каретников. Благодаря его усилиям и поддержке, начиная с пятого класса, ребята осваивают электротехнику, черчение, 3D-моделирование и печать, конструирование, автоматизацию процессов и робототехнику. В результате, под его руководством лицеисты создали множество уникальных проектов, включая радиоуправляемые машинки, умные ролл-шторы, систему автополива для комнатных растений и робота-манипулятора.
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