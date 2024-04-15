15 апреля 2024, 17:19

Лицеисты из Долгопрудного стали призерами всероссийской олимпиады по информатике

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Состоялись заключительные этапы всероссийской олимпиады школьников по информатике и обществознанию. Учащиеся из Долгопрудного оказались среди призеров в составе сборной Московской области.

Сборная Московской области на всероссийской олимпиаде школьников по информатике завоевала пять дипломов, из которых четыре достались Серафиму Королеву из лицея № 5, а также ученикам Физтех-лицея имени Капицы - Ивану Гусеву, Анне Антоновой и Артему Лещинскому.

Кроме того, школьники Физтех-лицея - Степан Веделев, Артем Миронов и Игорь Сабдюшев - стали призерами всероссийской олимпиады школьников по обществознанию! Победители и призеры финала всероссийской олимпиады школьников получат право на поступление в любой российский вуз без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады. Кроме того, всех финалистов вознаградят денежными премиями: победителям - 500 тысяч рублей, призерам - 300 тысяч рублей, участникам - 100 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

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Школьники Долгопрудный
15 апреля 2024, 17:57
Народную тропу благоустроят в микрорайоне 1 Мая в Балашихе по просьбе жителей
Пресс-служба городского округа Балашиха
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Тропу вдоль забора школы № 33 в балашихинском микрорайоне 1 Мая обустроят по просьбе жителей. Об этом стало на встрече активистов с заместителем главы городского округа Дмитрием Варнавским

В Министерстве территориальной политики Подмосковья рассказали, что к новому учебному году вдоль забора школы № 33 оборудуют 98-метровую пешеходную дорожку. Также согласовали озеленение аллеи, расположенной между территориями образовательного учреждения. Во второй половине мая здесь запланировано посадить 30 саженцев сирени и жасмина.

«Провели обход территории, обозначив перспективные объекты для благоустройства. С подрядчиками посмотрели организацию капитального ремонта в двух многоквартирных домах. В одном идет ремонт фасада, в другом - ремонт кровли. Подрядчик получил замечание, которое будет устранять. По итогам обхода зафиксировали ряд поручений, наметили планы по проведению субботника», - рассказал Дмитрий Варнавский.

Жители также подняли тему детской безопасности. По их просьбе изменят организацию пешеходного перехода у дома № 31, а около дома № 27 может появиться искусственная дорожная неровность. Помимо этого, определили работы по благоустройству детской площадки во дворе дома № 9.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

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Балашиха
15 апреля 2024, 17:56
Подмосковные школьники и студенты примут участие в международном форуме о здоровом образе жизни
Медиасток.рф
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Педагоги и учащиеся из Подмосковья примут участие в международном форуме «ПРО — защита». Он направлен на профилактику алкоголизма, табакокурения и наркомании среди молодежи.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, форум проведут для участников конкурса социальных проектов «Общее дело». Подмосковье представят 14 команд из 10 муниципалитетов.

Междунарожный конкурс направлен на популяризацию здорового образа жизни и развитие добровольчества. В нем участвуют школьники, студенты и педагоги из 41 региона России, Армении и Белоруссии.

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Дети Молодежь Школьники конкурсы
15 апреля 2024, 17:47
«Была самой юной санитаркой». Глава Подмосковья поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием
Пресс-служба губернатора Московской области
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Ветеран Великой Отечественной войны Мария Бодрова из Электростали примет участие в параде на Красной площади 9 мая. Сегодня ей исполнилось 95 лет. С юбилеем женщину поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Когда началась война, Мария Ивановна записалась на курсы медсестер. Тогда девушке только исполнилось 13 лет. Школу, где она училась, переоборудовали в военный госпиталь, где она была самой молодой санитаркой.

Как рассказал губернатор, Марию Бодрову наградили медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». В этом году женщина примет участие в параде Победы вместе с президентом.

«Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни. Вы - настоящий пример помощи, любви и сострадания. С днем рождения!» - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

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Ветераны Андрей Воробьев ВОВ Парад Победы
15 апреля 2024, 17:42
Более 40 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю
Министерство строительного комплекса Подмосковья
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Свыше 860 квадратных метров аварийного жилья расселили на прошлой неделе в Подмосковье. Новые квартиры или компенсации получили 44 человека, о чем сообщили в министерстве строительного комплекса региона.

За неделю в Подмосковье расселили 21 аварийную квартиру в пяти городских округах Московской области. Это 863,2 квадратных метра в Клину, Домодедове, Пушкино, Богородском и Сергиево-Посадском округах.

Дома расселяют в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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Нацпроекты Аварийное жилье Квартиры

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