Лицеисты из Долгопрудного стали призерами всероссийской олимпиады по информатике

Сборная Московской области на всероссийской олимпиаде школьников по информатике завоевала пять дипломов, из которых четыре достались Серафиму Королеву из лицея № 5, а также ученикам Физтех-лицея имени Капицы - Ивану Гусеву, Анне Антоновой и Артему Лещинскому.

Кроме того, школьники Физтех-лицея - Степан Веделев, Артем Миронов и Игорь Сабдюшев - стали призерами всероссийской олимпиады школьников по обществознанию! Победители и призеры финала всероссийской олимпиады школьников получат право на поступление в любой российский вуз без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады. Кроме того, всех финалистов вознаградят денежными премиями: победителям - 500 тысяч рублей, призерам - 300 тысяч рублей, участникам - 100 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

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