Лицеистка из Химок стала призером всероссийской олимпиады школьников по искусству

Теоретический тур олимпиады состоял из заданий на знание истории искусств. Практический тур предусматривал творческие задачи и интерпретацию некоторых произведений искусства. Школьники продемонстрировали способность анализировать, исследуя связи между различными эпохами и стилями.

«Поздравляю Софию с таким результатом! Никаких сомнений, что полученные знания и опыт останутся с участниками на долгие годы, в том числе станут крепким основанием для будущих достижений. Хочу отметить, что нынешнее поколение школьников достаточно активно принимает участие в подобных мероприятиях и проявляет себя и свои способности. Ведь олимпиады открывают множество новых горизонтов для саморазвития и повышения своих компетенций», - подчеркнула муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Благодаря дипломам всероссийской олимпиады школьников в дальнейшем вузы могут дать будущим абитуриентам преимущества при поступлении на профильные специальности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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