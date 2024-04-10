Лицеистка из Химок стала призером всероссийской олимпиады школьников по искусству
София Михненко из лицея №15 достойно представила Химки на всероссийской олимпиаде школьников по искусству. Одиннадцатиклассница в числе 247 конкурентов в течение недели решала задания разного уровня сложности.
Теоретический тур олимпиады состоял из заданий на знание истории искусств. Практический тур предусматривал творческие задачи и интерпретацию некоторых произведений искусства. Школьники продемонстрировали способность анализировать, исследуя связи между различными эпохами и стилями.
«Поздравляю Софию с таким результатом! Никаких сомнений, что полученные знания и опыт останутся с участниками на долгие годы, в том числе станут крепким основанием для будущих достижений. Хочу отметить, что нынешнее поколение школьников достаточно активно принимает участие в подобных мероприятиях и проявляет себя и свои способности. Ведь олимпиады открывают множество новых горизонтов для саморазвития и повышения своих компетенций», - подчеркнула муниципальный депутат Татьяна Кавторева.
Благодаря дипломам всероссийской олимпиады школьников в дальнейшем вузы могут дать будущим абитуриентам преимущества при поступлении на профильные специальности.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».