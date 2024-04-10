10 апреля 2024, 17:58

Лицеистка из Химок стала призером всероссийской олимпиады школьников по искусству

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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София Михненко из лицея №15 достойно представила Химки на всероссийской олимпиаде школьников по искусству. Одиннадцатиклассница в числе 247 конкурентов в течение недели решала задания разного уровня сложности.

Теоретический тур олимпиады состоял из заданий на знание истории искусств. Практический тур предусматривал творческие задачи и интерпретацию некоторых произведений искусства. Школьники продемонстрировали способность анализировать, исследуя связи между различными эпохами и стилями.

«Поздравляю Софию с таким результатом! Никаких сомнений, что полученные знания и опыт останутся с участниками на долгие годы, в том числе станут крепким основанием для будущих достижений. Хочу отметить, что нынешнее поколение школьников достаточно активно принимает участие в подобных мероприятиях и проявляет себя и свои способности. Ведь олимпиады открывают множество новых горизонтов для саморазвития и повышения своих компетенций», - подчеркнула муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Благодаря дипломам всероссийской олимпиады школьников в дальнейшем вузы могут дать будущим абитуриентам преимущества при поступлении на профильные специальности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Школы Химки Школьники
10 апреля 2024, 18:31
Тендер на благоустройство парка Малевича объявили в Одинцове
Медиаархив Подмосковья
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Открытый конкурс на благоустройство парка Малевича объявили в Одинцове. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Исполнителю предстоит модернизировать три функциональные зоны, выполнить работы по слаботочным сетям, благоустройству и озеленению территории, а также оказать услуги по технологическому и ценовому аудиту.

Прием заявок на конкурс завершится 26 апреля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в Подмосковье. Он добавил, что президент поддержал возможность благоустройства лесопарков, где люди могут отдыхать, гулять, общаться, знакомиться, где есть простор для развития малого бизнеса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
10 апреля 2024, 18:31
День открытых дверей прошел в колледже Воскресенска
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Филиал компании «Уралхим», имеющий долгосрочные партнерские отношения с Воскресенским колледжем, принял участие в организации дня открытых дверей для потенциальных абитуриентов. На данный момент в колледже обучается более 30 студентов по целевому набору от филиала.

В прошлом году благодаря поддержке компании «Уралхим» выполнили ремонт лаборатории химического анализа и учебных классов колледжа. Именно в этих обновленных помещениях прошла встреча будущих абитуриентов с преподавателями и представителями филиала предприятия. Потенциальные студенты получили информацию о социальной политике компании, перспективах карьерного роста и целевых программах обучения.

«Мы стремимся к расширению профориентационной работы среди образовательных учреждений и внедрению новых форматов взаимодействия с учащейся молодежью. Это способствует более быстрой профессиональной адаптации наших будущих специалистов и повышает качество образовательного процесса. Благодаря поддержке филиала, студенты обучаются в современных лабораториях и классах, а также имеют возможность проходить производственную и преддипломную практику на предприятии», - отметила Яна Агеева, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «Уралхим» в Воскресенске.

Стоит отметить, что при успешном выполнении учебных требований студентам выплачивается стипендия от филиала «Уралхим». После окончания обучения выпускники получают гарантированное трудоустройство на предприятии, а также имеют возможность продолжить образование в профильных вузах за счет компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о доставке подарков от школьников Подмосковья в Донбасс.

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Школьники Студенты Воскресенск
10 апреля 2024, 18:30
Подмосковные росгвардейцы проверили сохранность оружия в подтопленных населенных пунктах
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники отделов лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии Московской области следят за ситуацией с подтоплениями в различных городских округах. Подъем уровня воды зафиксировали в нескольких населенных пунктах, которые находятся в Луховицах, Волоколамске, Зарайске, Истре, Воскресенске, Серпухове и Чехове.

Согласно данным центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в Подмосковье, более чем 22 тысячи владельцев гражданского оружия проживают в затопленных населенных пунктах. Инспекторы различных подразделений ежедневно следят за ситуацией и проводят профилактические беседы.

Всем владельцам передано уведомление о том, что для сохранности оружия и боеприпасов они могут сдать их в оружейные хранилища управлений внутренних дел района.

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Росгвардия Оружие
10 апреля 2024, 18:24
Участники «Активного долголетия» из Лобни провели мастер-класс по вязанию
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Участники клуба «Активное долголетие» провели мастер-класс по вязанию для детей из Лобненского социального-реабилитационного центра для несовершеннолетних. За чаепитием они поделились с ребятами своим богатым жизненном опытом.

Подростки остались довольны проведенным временем и пожелали посетить мастер-класс снова. Организаторы мероприятия отметили важность взаимодействия между поколениями. По завершении мероприятия один из из воспитанников центра исполнил на пианино популярные композиции.

Напомним, что присоединиться к клубу «Активное долголетие» в Лобне могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет с постоянной регистрацией в Московской области. Для регистрации необходимо предъявить социальную карту по адресу: улице Молодежная, дом № 4. Телефон для справок: 8 495 579-46-61.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лобня Активное долголетие

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