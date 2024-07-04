Льготные земельные участки выдали 130 врачам в Подмосковье с января

«Все врачи, которые сразу изъявили желание стать участниками программы, уже получили свои наделы, но желающие еще есть. Сейчас на очереди 404 человека. С начала действия закона землю получил уже 2301 специалист», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В Орехово-Зуевском округе за полгода землю получили 16 врачей, в Талдомском - 14, в Пушкинском - 12. Еще по 10 участков выдали в Дмитрове и Солнечногорске.

Надел могут получить врачи одной из 39 узких специальностей, которые работают в Подмосковье не менее трех лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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