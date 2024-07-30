Льготные лекарства на 16 миллиардов рублей выдали в аптеках Подмосковья с января

В 2024 году на обеспечение жителей Московской области льготными лекарствами выделено порядка 23 миллиардов рублей. С января в аптеках Подмосковья обслужили почти пять миллионов льготных лекарств на 16,5 миллиарда рублей.

«Нам важно, чтобы все наши жители могли получить льготные лекарства своевременно. Для этого в аптеках проводится постоянный мониторинг наличия необходимых препаратов с помощью единой региональной информационной системы», - отметил спикер.

Рецепты на льготные лекарства можно оформить на приеме у врача или с помощью телемедицинской консультации. Чтобы получить препарат, достаточно будет назвать свои данные сотруднику аптеки государственной сети «Мособлмедсервис».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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