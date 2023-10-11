Льготникам Подмосковья напомнили о возможности получить социальный паспорт
Льготники Московской области могут получить цифровой социальный паспорт. Его ввели в июне. По словам министра соцразвития региона Людмилы Болатаевой, паспорт скачали уже более 200 тысяч жителей Подмосковья.
В цифровом документе есть штрих-код соцкарты, а также сведения о льготных категориях и о документах, на основании которых они присвоены. Эта информация позволяет получить скидку в торговых сетях и ряде других организаций.
Скачать цифровой паспорт можно на региональном портале госуслуг.
Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.
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