Льготникам Подмосковья напомнили о возможности получить социальный паспорт

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В цифровом документе есть штрих-код соцкарты, а также сведения о льготных категориях и о документах, на основании которых они присвоены. Эта информация позволяет получить скидку в торговых сетях и ряде других организаций.

Скачать цифровой паспорт можно на региональном портале госуслуг.

Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».