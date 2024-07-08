08 июля 2024, 10:12

Льготная ипотека позволила приобрести жилье фельдшеру из Мытищ

Пресс-служба Министерства жилищной политики МО
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Фельдшер скорой медицинской помощи Глеб Запевалов из Мытищ приобрел жилье для своей семьи благодаря программе «Социальная ипотека». Новый дом находится в пешей доступности от работы.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что Глеб Запевалов работает на Железнодорожной подстанции Московской областной станции скорой медицинской помощи. Его стаж превышает пять лет.

«Когда человеку становится плохо, наша бригада первой приходит на помощь. За практику встречал много сложных, экстренных случаев. Помогая людям, понимаешь, что все не зря», - рассказал специалист.

Раньше Запеваловы жили в съемной квартире, но с рождением ребенка остро встал вопрос о собственном жилье. Помогла программа «Социальная ипотека», благодаря которой фельдшер смог приобрести «двушку» около работы, детского сада и школы. Семья уже справила новоселье.

Реализация программы «Социальная ипотека» продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Мытищи Ипотека Льготная ипотека
08 июля 2024, 10:37
Итоги всероссийской военно-спортивной игры «Победа» подвели в Кубинке
Минобороны России
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Торжественная церемония закрытия военно-спортивной игры «Победа» состоялась в подмосковном парке «Патриот». В финал соревнований прошли представители всех регионов России, а выиграла турнир команда из Ярославской области.

«Проделана очень большая работа, игры действительно получились хорошими, красивыми, интересными, какими они и должны быть. Я хочу поздравить победителей, призеров и всех тех, кто в этом году не занял призовые места, но в любом случае одержал свою маленькую красивую победу над собой», - приветствовал участников генерал-майор Сергей Гусев.

В этом году в финал соревнований вышли победители промежуточных этапов из всех регионов России. Общая численность составила более тысячи человек.

На пути к победе ребята прошли разные испытания, такие как квест, творческий конкурс, смотр-конкурс строевой выучки, спортивные соревнования и тактическая игра на местности. Для участников подготовили специальную программу от олимпийских чемпионов, а также встречи с героями СВО. Они же провели мастер-классы по начальной военной подготовке, научили управлять беспилотниками и работать со средствами связи.

В рамках культурной программы участники посетили Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил России и парк «Патриот».

По итогам соревнований первое место в общекомандном зачете заняла команда из Ярославской области. Вторыми стали юнармейцы из Вологодской области, третьими - школьники из Нижегородской области. Почетные гости вручили победителям и призерам медали, ценные подарки и сертификаты на приобретение спортивного инвентаря.

Игра «Победа» ежегодно проводится движением «Юнармия» при поддержке Министерства обороны России, Министерства просвещения России и «Движения первых». На протяжении многих лет она является самой масштабной молодежной военно-спортивной игрой.

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Военные конкурсы
08 июля 2024, 10:13
Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 8 июля
Медиасток.рф
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Свыше 853 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 8 июля. Это на 2% больше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Каширском, Варшавском, Симферопольском, Калужском, Киевском и Боровском шоссе, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей предупредили о возможном дожде в течение дня. Автомобилистов призвали быть внимательными, снижать скорость вблизи пешеходных переходов и местах притяжения жителей.

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Пробки Дороги
08 июля 2024, 09:55
Еще одна молодая семья из Дубны приобрела квартиру благодаря льготной ипотеке
Министерство жилищной политики Московской области
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Еще одна молодая семья из Дубны приобрела квартиру по программе льготной ипотеки. Инна Кондратьева переедет в новое жилье вместе с 11-летней дочкой Евой.

Молодая семья долгое время жила в небольшой квартире вместе с родственниками. О программе поддержки Инне рассказала бабушка. Льготная ипотека позволила приобрести свою «двушку».

«В квартире можно было сразу жить. Но пока есть время мы решили переклеить обои, поменяли мебель. Переезжаем летом: ждали окончания школы. Ева как раз заканчивает начальную школу. В среднюю запишемся по новому адресу», - рассказала она.

В этом году участниками программы стала 271 семья.

Получить поддержку могут молодые люди до 35 лет, которые нуждаются в жилье, зарегистрированы в Подмосковье и имеют доходы для оплаты 65% расчетной стоимости квартиры. Подать заявку можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соципотеки в регионе. Жилье по ней уже получили 600 педагогов.

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Семья Дубна
08 июля 2024, 09:39
В ЖК «Театральный парк» завершили работы по устройству кровли детского сада на 107 мест
ГК «Гранель»
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Работы по устройству кровли детского сада завершили в ЖК «Театральный парк» в Королеве. Открыть дошкольное учреждение планируется в этом году.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что сад строит девелопер ГК «Гранель» за счет внебюджетных источников финансирования. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года.

Сейчас рабочие делают фасад, монтируют инженерные системы. В детском саду обустроят групповые ячейки, а также пищеблок с кухней полного цикла, медицинский блок, кабинет медсестры и процедурную комнату, сделают другие необходимые помещения.

В жилом комплексе «Театральный парк» построено 37 четырехэтажных домов на 3786 квартир. Сейчас возводится корпус 26.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Детские сады Королев

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