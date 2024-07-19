Льготная ипотека помогла инженеру в Реутове приобрести жилье

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Анастасия Саввина работает в «НПО машиностроения». Ее общий стаж близится к 10 годам.

«Мы с мужем целенаправленно выбирали вторичку с готовым ремонтом, чтобы сразу переехать. Выбрали евродвушку в новом доме. Хороший жилой комплекс с огороженной территорией. Мы живем на 21-м этаже. У нас роскошный вид из окон - вся область как на ладони», - рассказала она.

Программу социальной ипотеки реализуют в Подмосковье с 2016 года. По ней получить собственное жилье могут медики, учителя, воспитатели, молодые ученые и другие специалисты.

В этом году в Подмосковье участниками программы станут 295 человек. Это 160 медицинских работников, 73 учителя, 57 ученых и пять тренеров.

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