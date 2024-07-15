Льготная ипотека помогла инженеру в Королеве приобрести жилье

Артем Зарганаев работает инженером в «Лаборатории инновационных технологий». По словам обладателя сертификата, его всегда увлекал процесс исследования.

«Перед тем, как что-то внедрять в производство, сначала технологию отрабатывают в лабораториях. Затем только масштабируют. Это очень интересно - создавать в небольшом количестве вещество, которому предстоит запуск в массовом объеме», - говорит он.

Семья Зарнагаевых жила в квартире от предприятия. Принять участие в программе «Социальная ипотека» Артем решил по примеру своих коллег.

«Мы выбрали „евродвушку“ в новом доме с очень хорошим ремонтом. Все было готово, пришлось докупать только бытовую технику. Кухня, столы, диваны, кровати все уже было. И при этом очень удачное место - рядом вся необходимая инфраструктура и удобная транспортная доступность», - рассказал инженер.

Реализация программы «Социальная ипотека» продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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