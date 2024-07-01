Льготная ипотека помогла детскому кардиологу в Наро-Фоминске приобрести жилье

Трудовой стаж детского кардиолога Наро-Фоминского перинатального центра Владислава Кузьмина насчитывает более 10 лет. В семье врача трое детей. Когда на работе предложили принять участие в «Социальной ипотеке», решил попробовать, и все получилось.

«Учитывая, что народу у нас много, взяли четырехкомнатную квартиру в пятиэтажке. Хороший дом, удачная планировка с большой кухней. Очень душевный уютный район, все зелено вокруг. При этом инфраструктура на высоте - рядом детский сад и школа, много секций», - рассказал врач.

Программа «Социальная ипотека» работает в Подмосковье с 2016 года. С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение льготы, можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Связанные с медициной профессии требуют не только высочайшего мастерства, но и самоотверженности, чуткого сердца и душевной теплоты - об этом напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В Подмосковье для ценных специалистов в сфере здравоохранения действуют разные меры поддержки, в том числе программа «Земля врачам».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».