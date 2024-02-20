20 февраля 2024, 12:40

Льготами по налогу на имущество в Подмосковье обеспечили 600 организаций

Unsplash
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Срок уплаты налогов для юридических лиц истекает 28 февраля. Около 600 подмосковных организаций воспользуются льготами по отчислениям за имущество предприятий.

Как пояснил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов, юридические лица должны оплатить имущественные налоги до 28 февраля. Сюда входят транспортный налог, налоги на имущество организаций и землю.

«При этом в Московской области для поддержки предпринимательства установлены различные налоговые льготы и преференции. Они предоставляются в проактивном режиме. Также организации, которые имеют право на льготы по имущественным налогам, могут уведомить об этом налоговый орган», - рассказал Тарас Ефимов.

За 2022 год льготами по транспортному налогу воспользовались 43 подмосковные организации и 302,4 тысячи жителей. Общая сумма составила около 900 миллионов рублей. Льготами по налогу на имущество воспользовались 599 организаций на сумму 8,4 миллиарда рублей.

Налоговые льготы получают резиденты ОЭЗ, религиозные организации, школы, детские сады и другие категории юридических лиц. Более полную информацию можно получить на сайте ФНС России.

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Льготы Законы Налоги Мособлдума
20 февраля 2024, 14:03
Способы голосования на выборах президента перечислили в Подмосковье
Медиасток.рф
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Меньше месяца остается до начала выборов президента России. Жителям Подмосковья напомнили, что проголосовать можно будет несколькими разными способами.

Прежде всего, выполнить свой гражданский долг можно на любом из четырех тысяч избирательных участков в Подмосковье. Их полный список опубликован на сайте Избирательной комиссии Московской области. Еще 58 участков откроют для голосования избирателей без прописки по месту жительства.

Более 2,6 тысячи подмосковных избирательных участков оборудуют камерами видеонаблюдения. Доступ к изображению получат кандидаты, их представители, а также политические партии и наблюдатели. Для обработки бюллетеней на всех участках установят специальные комплексы КОИБы. Это исключит возможность фальсификаций при подсчете голосов.

Жители Подмосковья, которые в дни выборов будут находиться за пределами домашнего региона, смогут прийти на любой удобный избирательный участок и проголосовать с помощью механизма « Мобильный избиратель ». Для этого до 11 марта нужно оформить заявление в центре «Мои документы» Подмосковья, на «Госуслугах» или в ТИК.

Те, у кого не получится лично прийти на избирательный участок, смогут проголосовать дистанционно, в электронном виде. Это делается через « Госуслуги ».

Голосование на дому предусмотрено для жителей Подмосковья, которые по состоянию здоровья или инвалидности не могут прийти на участок. Приедут и к тем, кто ухаживает за больными родственниками.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79% россиян. В пользу Даванкова и Харитонова высказались 4%, за Слуцкого свой голос готовы отдать 2% респондентов.

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Выборы президента РФ Госуслуги Выборы
20 февраля 2024, 13:41
Еще четыре лифта заменили в жилых домах Истры с начала 2024 года
Unsplash
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Новые лифты устанавливают в жилых домах в Истре: с начала года заменили уже четыре подъемника. Все они отечественного производства и отвечают современным требованиям безопасности.

Лифтовое оборудование заменили в доме № 4 на улице Конструктора Адасько в Истре и в доме № 8 на улице Мира в Дедовске. Освещение в новых лифтах светодиодное, а дверные проемы оснащены умными датчиками.

«Стоит отметить, что на сегодняшний день администрацией муниципалитета уже подготовлен план по замене лифтов на 2025 год. В него вошли четыре многоквартирных дома по следующим адресам: Истра, улица Конструктора Адасько, дом № 2А, улица 9-й Гвардейской Дивизии, дом № 38. И в городе Дедовск сразу по двум адресам - улица Курочкина дом № 9А и дом № 11», - рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Напомним, срок службы лифтов составляет 25 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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ЖКХ Истра
20 февраля 2024, 13:20
Подмосковье стало лидером России по числу выданных ипотечных кредитов в 2023 году
Unsplash
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Московская область стала лидером по числу выданных ипотечных кредитов в России в 2023 году. Количество одобренных договоров выросло почти на 15%. В Министерстве жилищной политики Московской области назвали основные мифы, которые витают вокруг ипотеки.

Если в одном банке жителям отказали в оформлении ипотеки, это не значит, что получить кредит в другом не удастся. Более того, заявление можно подать сразу же, если заявитель хочет изменить условия, например купить не вторичку, а новостройку.

Для жителей Московской области существует множество льгот. Воспользоваться ими не так сложно. Главное - иметь российское гражданство, постоянную регистрацию, официальную работу и доход.

Еще один распространенный миф, что семейную ипотеку дают только многодетным семьям. Это не так. Главное условие получения кредита - наличие рожденного или усыновленного ребенка, чья дата рождения приходится на период с начала 2018 года и до конца 2023 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Кредиты Ипотека
20 февраля 2024, 13:19
Конкурс на лучшее фото автобуса объявили в Подмосковье
Медиасток.рф
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Компания «Мострансавто» объявила конкурс на лучшее фото своего автобуса. Победители получат сувениры от перевозчика.

Для конкурса «Автобус в кадре» понадобится сделать оригинальное фото транспорта «Мострансавто» и прислать снимок на почту konkursmta@mail.ru. Лучшие работы разместят в соцсетях перевозчика, а пять победителей конкурса получат призы.

Фотографии принимаются до 1 апреля. Снимок должен быть горизонтальным, в высоком разрешении. В письме понадобится указать номер автобусного маршрута и городской округ, где сделан снимок. Нужно также написать ФИО и место проживания автора, оставить номер телефона для связи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы конкурсы

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