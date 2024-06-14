«Лежачие полицейские» обновили на дорогах в 8 округах Подмосковья

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работы провели в Мытищах, Жуковском, Дзержинском и других муниципалитетах.

«Искусственные неровности, асфальтовые и резинокордовые, восстановили на улицкк Мира в Мытищах, улице Праволинейной в Жуковском, улице Угрешской в Дзержинском, улице Володарского в Наро-Фоминске, Каринском шоссе в Зарайске, улице Лебеденко в поселке Тучково Рузского округа, улице Куйбышева в поселке Менделеево в Солнечногорске, улице Западной в поселке Новоивановчкое Одинцовского округа», - пояснили в ведомстве.

Искусственные неровности устанавливают рядом с социальными объектами и в местах, где водители регулярно превышают скорость.

Ремонт на дорогах в регионе проводят регулярно, для этого специалисты еженедельно осматривают сеть, уделяя особое внимание тротуарам, остановкам, знакам и светофорам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 40 новых автобусов , которые выйдут на маршруты в ближайшее время. Всего до конца года в работу запустят 310 машин.

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