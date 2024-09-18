18 сентября 2024, 16:55

Лев Сдобников из Воскресенска победил на всероссийском турнире по фехтованию

Медиасток.рф
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Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Лев Сдобников одержал победу на всероссийских спортивных соревнованиях по фехтованию «Золотая осень», которые прошли в Казани. В напряженном финальном поединке Лев со счетом 12:8 победил своего соперника из Калуги, Сергея Пахомова.

На турнире за медали и ценные призы боролись юные фехтовальщики в возрасте до 15 лет из различных регионов России, включая Московскую, Нижегородскую, Свердловскую области и Республику Башкортостан.

Фехтование занимает особое место в спортивной жизни Воскресенска. История Воскресенской спортшколы олимпийского резерва богата именами выдающихся российских спортсменов, таких как Александр Бекетов, Александр Глазунов, Алексей и Вячеслав Селины, Сергей Сливка, Антон Авдеев, Юлия Нелюбова, Татьяна Андрюшина, Ян Сидорович и Анастасия Балягина. Победа Льва Сдобникова подтверждает, что традиции фехтования в Воскресенске продолжают жить и развиваться, и эта славная история еще далека от завершения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Воскресенск
18 сентября 2024, 15:36
Почти 900 выпускников медколледжа устроились в больницы Подмосковья за год
Пресс-служба Минздрава МО
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Подмосковные медицинские организации приняли на работу почти 900 выпускников Московского областного медицинского колледжа в этом году, в том числе 318 целевиков. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«Мы ежегодно увеличиваем число бюджетных мест в нашем областном медицинском колледже и вводим новые меры социальной поддержки медработников. Например, для молодых специалистов со средним медицинским образованием у нас предусмотрена ежемесячная доплата - семь тысяч рублей», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Выплата действует в течение трех лет. Среднему медперсоналу доступны также компенсация аренды жилья, программы «Земский фельдшер», «Приведи друга» и другие. Подробную информацию можно найти на сайте rabota-vrachom.ru.

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Здравоохранение
18 сентября 2024, 14:54
Концерт и мастер-классы ко Дню села провели для детей в Невском
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Праздничные мероприятия прошли в честь Дня села прошли в Невском. Сотрудники библиомобиля КИБО и библиотеки села Федино подготовили для гостей праздника разнообразные настольные игры, мастер-классы, фотозону и раскраски с интересными картинками.

Дети активно участвовали в играх и соревновались в эстафетах, получая массу положительных эмоций. Мастерицы из Дома культуры села Косяково провели увлекательные мастер-классы, а творческие коллективы из села Косяково, деревни Чемодурово и села Федино порадовали зрителей яркими выступлениями.

Теплые слова в адрес сельчан прозвучали от настоятеля Александро-Невского храма иерея Евгения Доли и начальника Фединского территориального отдела Игоря Дорошкевича. Они отметили важность вклада каждого жителя в жизнь села и пожелали всем благополучия и процветания.

Особой популярностью пользовались книги в чемоданчике, из которого каждый мог взять любую книгу в подарок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Праздники Воскресенск
18 сентября 2024, 14:37
Торт высотой 2 метра приготовят для гостей фестиваля «Золотой кабачок» в Клину
Министерство культуры и туризма Московской области
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Большой осенний фестиваль «Золотой кабачок» пройдет 21 сентября в клинском парке «Сестрорецкий». В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что в этом году мероприятию исполняется 20 лет.

Специально для гостей юбилейного по счету «Золотого кабачка» испекут торт высотой два метра. Новой в программе фестиваля станет ярмарка фермеров.

Праздник начнется в 12:00. Организаторы предложат гостям интерактивные площадки, осенние фотозоны, праздничный концерт и мастер-классы. Все желающие смогут продегустировать соленья, варенье и выпечку. Огородников приглашают принять участие в конкурсе на самый тяжелый овощ-гигант.

Один из старейших фестивалей Клина постоянно трансформируется, сохраняя при этом свои уникальные черты. За свою историю он проводился на разных площадках городского округа. В этот раз гостей ждут в парке «Сестрорецкий».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которую ежедневно пополняют.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Фестивали
18 сентября 2024, 14:30
Осенние выставки и ярмарки прошли в лесопарке во Фрязине
Медиасток.рф
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Фестиваль «Живописный парк» прошел во фрязинском лесопарке. В уютных, тихих уголках расположились выставка местных художников «Осенние мотивы» и ярмарка декоративно-прикладного искусства.

Участники клуба «Активное долголетие» не остались в стороне и представили на фестивале урожай нынешнего лета. Затем провели занятие по изготовлению поделок из сухой травы и листвы.

Отдельную площадку организаторы выделили для мастер-класса по окопным свечам и сбора гуманитарной помощи для жителей Белгородской и Курской областей.

На мини-сцене лесопарка концертную программу «Симфония осени» представили творческие коллективы городского округа Фрязино. Яркие номера и прекрасная музыка создавали романтичную, чарующую атмосферу.

«Живописный парк» во Фрязинском лесопарке стал настоящим праздником осени, тепла и добра. Проект предоставил прекрасный повод для общения и совместного творчества детей и взрослых.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Фестивали Фрязино Ярмарки

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