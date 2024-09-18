Лев Сдобников из Воскресенска победил на всероссийском турнире по фехтованию
Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Лев Сдобников одержал победу на всероссийских спортивных соревнованиях по фехтованию «Золотая осень», которые прошли в Казани. В напряженном финальном поединке Лев со счетом 12:8 победил своего соперника из Калуги, Сергея Пахомова.
На турнире за медали и ценные призы боролись юные фехтовальщики в возрасте до 15 лет из различных регионов России, включая Московскую, Нижегородскую, Свердловскую области и Республику Башкортостан.
Фехтование занимает особое место в спортивной жизни Воскресенска. История Воскресенской спортшколы олимпийского резерва богата именами выдающихся российских спортсменов, таких как Александр Бекетов, Александр Глазунов, Алексей и Вячеслав Селины, Сергей Сливка, Антон Авдеев, Юлия Нелюбова, Татьяна Андрюшина, Ян Сидорович и Анастасия Балягина. Победа Льва Сдобникова подтверждает, что традиции фехтования в Воскресенске продолжают жить и развиваться, и эта славная история еще далека от завершения.
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