Лев Сдобников из Воскресенска победил на всероссийском турнире по фехтованию

На турнире за медали и ценные призы боролись юные фехтовальщики в возрасте до 15 лет из различных регионов России, включая Московскую, Нижегородскую, Свердловскую области и Республику Башкортостан.

Фехтование занимает особое место в спортивной жизни Воскресенска. История Воскресенской спортшколы олимпийского резерва богата именами выдающихся российских спортсменов, таких как Александр Бекетов, Александр Глазунов, Алексей и Вячеслав Селины, Сергей Сливка, Антон Авдеев, Юлия Нелюбова, Татьяна Андрюшина, Ян Сидорович и Анастасия Балягина. Победа Льва Сдобникова подтверждает, что традиции фехтования в Воскресенске продолжают жить и развиваться, и эта славная история еще далека от завершения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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