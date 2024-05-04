04 мая 2024, 12:15

«Летом будет аншлаг». Андрей Воробьев оценил благоустройство площади в Дмитрове

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В Дмитровском городском округе завершили первый этап благоустройства Советской площади, проходивший с 2022 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что здесь заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

Там уже появились две площадки для воркаута, скейт-парк и качели. Инженерное оборудование фонтана заменили, в планах - его облицовка и приведение в порядок прилегающей территории.

На территории установят новую детскую игровую площадку, декоративные объекты и площадку для воркаута, обустроят площадь со стелой, зоны отдыха, проведут озеленение, оборудуют системы освещения и видеонаблюдения.

В 2024–2025 годах также благоустроят Некрасовский сквер. Здесь появятся новые пешеходные и велодорожки, которые зимой станут лыжной трассой, мангальная зона, детская площадка и скейт-парк.

А в парке «Березовая роща» в 2025-м завершат третий этап благоустройства.

«Вечером особенно красиво» Андрей Воробьев пообщался с местными жителями и узнал их мнение об этих переменах.

« Советская площадь - это центр города, настоящее место притяжения. Она кардинально поменялась, очень нравится здесь гулять, вечером особенно красиво. Появилось много удобных тротуаров - мне, как маме, это важно, с коляской очень удобно», - поделилась жительница Дмитровского округа Ольга Горохова.

Она добавила, что люди с нетерпением ждут дальнейшего благоустройства.

«Обустроили пешеходные и велодорожки, сделали места для спокойного отдыха, выполнили озеленение. Также на площади завершили реконструкцию фонтана. Я думаю, что летом здесь будет аншлаг. В следующем году приступим ко второму этапу. И местную достопримечательность, вал, тоже облагородим - это наше культурное наследие», - добавил глава Подмосковья.

Второй этап работ ожидается в 2025–2026 годах, в планах - благоустройство Центральной площади со стороны улиц Кропоткина и Загорская.

Кроме того, в течение года в порядок приведут сквер генерала Кузнецова в Яхроме - проект победил на III Всероссийском голосовании за территории благоустройства.

Отдых Благоустройство Андрей Воробьев Дмитров Парки
05 мая 2024, 00:24
«Буду участвовать». Подмосковные студенты преобразили станцию Павшино ко Дню Победы
Телеканал «360»
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В Московской области проходит акция, приуроченная к 79-й годовщине Победы над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне. Студент ГБПОУ ПТ № 47 Владлен Трапезников и его коллеги-художники принимают в ней участие с 29 апреля. Подробности — в репортаже корреспондента 360.ru Маруси Михейчик.

В рамках акции Влад и его товарищи преобразили станцию Павшино, разрисовав ее граффити. Студенты изобразили танк-Т34», георгиевскую ленточку и военный самолет, им помогали сотрудники полиции УТ МВД России по ЦФО и представители администрации Красногорска.

«Тут имеются патриотические порывы, нет английских названий, тут все со смыслом», - заявил 16-летний художник.

Старший инспектор ПДН Марина Ивлева рассказала, что для участия в акции искали детей, которые встали на путь исправления, студентов и волонтеров. Им предложили порисовать, но только там, где разрешено. Выбор пал на стену железнодорожной станции Павшино.

«Один мальчик поднял руку, и так мы с ним познакомились и осуществили этот проект», - рассказала Ивлева.

Влад отметил, что ему и его товарищам помогали на всех этапах - и в создании эскизов, и в выборе краски.

Цель акции - воспитание патриотизма в молодежной среде, а также предотвращение вандализма на объектах железной дороги. Сотрудники полиции рассчитывают, что не у каждого поднимется рука испортить такое граффити.

В Московской области проходит акция, приуроченная к 79-й годовщине Победы над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне. Студент ГБПОУ ПТ № 47 Владлен Трапезников и его коллеги-художники принимают в ней участие с 29 апреля. Подробности - в репортаже корреспондента 360.ru Маруси Михейчик.

День Победы 9 мая Дети Граффити Россия Студенты Полиция
04 мая 2024, 23:20
Выставка картин Федора Помелова открылась в Протвине
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Персональная выставка художника Федора Помелова «Моя малая Родина» открылась в протвинском краеведческом музее. В этом году мастер отмечает пятидесятилетие.

На выставке представлено 35 полотен. В основном это пейзажи - места знакомые каждому горожанину с детства: мельница, склоны берегов Протвы.

«Эта экспозиция очень знаковая, значимая и для него, и для нас. Наши посетители очень эмоционально реагируют на представленные картины, узнают места», - рассказала заведующая структурным подразделением историко-краеведческого музея Евгения Родина.

Работы Федора Помелова представлены в более чем 40 музеев России, а также в галереях и частных коллекциях Китая, Сингапура, Италии, Монголии, Германии, Финляндии.

Увидеть картины протвинского художника можно до 25 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Выставки Музеи Художники Протвино
04 мая 2024, 23:01
Юный саксофонист из Орехово-Зуева получит новые инструменты по программе губернатора
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Артем Кирницкий из Орехово-Зуева завоевал титул лучшего саксофониста Московской области и оказался на первой строчке рейтинга учащихся по специальности «Духовые и ударные инструменты». Талантливый юноша стал победителем губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» и теперь получит два саксофона — альт и сопрано.

«В своем возрасте Артем - уже профессиональный музыкант. Он имеет свое понимание музыки, и мне, как преподавателю, есть, что с ним обсудить. Безусловно, Артем талантлив, но он еще и трудолюбив», - рассказал концертмейстер Павел Мелихов.

Артем Кирницкий выиграл в конкурсе, организованном Фондом «Новые имена» и получил стипендию и бесплатную путевку в творческую школу Фонда. Он отправится туда уже этим летом.

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Дети Школы Музыка Орехово-Зуево
04 мая 2024, 22:33
Выставка макетов-диорам открылась в Звенигороде к 9 Мая
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Выставка рисунков и поделок открылась в Первой школе имени Михаила Пронина в Звенигороде. Ее приурочили к военно-патриотической акции «Салют Победе».

Как рассказала педагог-организатор Елена Ксенофонтова, юным мастерам-школьникам младших классов с удовольствием помогали их родители.

«Символы Победы передаются из одного города в другой. В этом году акция посвящена Городу-герою Москве, а символами Победы стали знамя Победы, медаль „За оборону Москвы“ и шапка-ушанка, так как оборона столицы пришлась большей частью на зимнее время», - пояснила Ксенофонтова.

Она добавила, что ребята рисовали картины акварелью, а для поделок использовали пластилин, пластмассу, ветки и сухую траву, а также картонные коробки, спички и полиэтиленовые пакеты.

Школьники очень старались, чтобы их макеты - танки, блиндажи, землянки выглядели реалистично. Итоги конкурса подведут после Дня Победы.

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