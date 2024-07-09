Летняя читальня открылась в парке «Дубки» в Химках

Каждый желающий получил возможность не только забрать книгу со станции буккроссинга, но и обменять ее на экземпляр из своих архивов. После прочтения произведения рекомендуют оставлять следующим посетителям. Проект призван делиться литературными предпочтениями и искать единомышленников.

Напомним, что стойки буккроссинга можно найти также в парке «Экоберег» и на территории некоторых жилых комплексов.

Библиотеки округа тоже предоставляют возможность читать на свежем воздухе. Для жителей организуют мастер-классы и познавательные лекции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».