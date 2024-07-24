Летний забег для спортсменов-любителей «Здоровье» организовали в Химках

В поселке Медико-Инструментального завода завершаются работы по благоустройству дворовых территорий. У домов № 29, 30, 35 и 36 заменили бордюры, обновили асфальт, а также обустроили дополнительные парковочные места.

Сейчас специалисты подрядной организации убирают мусор и приводят в порядок газон. Также в этом году в населенном пункте обновят детскую площадку, построенную по программе губернатора «Наше Подмосковье».

Работы по демонтажу старых игровых элементов уже завершись. Всего в этом году в округе обновят 12 дворов и десять детских площадок.

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