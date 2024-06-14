Летний киносезон откроют 16 июня в парке имени Лазутиной в Одинцове

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, уже в это воскресенье в 22:00 киносезон откроется фильмом «Мажоры на мели». 16+ В июле и августе зрителей ждут фильмы «В погоне за ветром», «Квест», «Летучий корабль», «Королевские каникулы», «Ночь кино». Картины рассчитаны на аудиторию 6+ и 12+.

К услугам посетителей мягкие пуфики или шезлонги, и конечно же, попкорн. Вход свободный.

В ведомстве отметили, что расписание может измениться в связи с погодными условиями. Уточнить всю интересующую информацию можно на сайте парка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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