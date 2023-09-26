Летний беговой сезон в Подмосковье завершится кросс-полумарафоном в Одинцове 7 октября

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Участникам предлагают преодолеть дистанции в три, пять, десять или 21,1 километра. Дети смогут пробежать 300 и 600 метров. Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться на странице бегового события.

Организаторы отмечают, что дистанцию в три километра организовали специально для тех, кто только начинает заниматься бегом. Так, время преодоления расстояния фиксироваться не будет.

Открытие стартово-финишного городка состоится 7 октября в 08:00. В 09:30 будет старт дистанции 21,1 километра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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