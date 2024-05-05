Летний беговой сезон стартовал на ипподроме в Раменском
Торжественный парад открыл летний беговой сезон в Раменском. На ипподроме собрались представители коневодческой индустрии, а также любители конного спорта.
По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова, в Подмосковье в зоопарках, конноспортивных клубах и фермах содержатся около 13 тысяч лошадей, и сегодня коневодческая индустрия развивается быстрыми темпами.
«В области осуществляют деятельность два племенных хозяйства: „Московский конный завод № 1“ - племенной завод по разведению лошадей орловской рысистой породы и КФХ „Фатина“ - племенной репродуктор по разведению лошадей русской верховой породы», - рассказал Мурашов.
Участники соревновались в восьми заездах. Победителей наградили денежными призами, а для гостей праздника работали пять фудтраков с угощениями, приготовленными из продукции подмосковных фермеров.
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