Летний беговой сезон стартовал на ипподроме в Раменском

Читайте нас в:

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова, в Подмосковье в зоопарках, конноспортивных клубах и фермах содержатся около 13 тысяч лошадей, и сегодня коневодческая индустрия развивается быстрыми темпами.

«В области осуществляют деятельность два племенных хозяйства: „Московский конный завод № 1“ - племенной завод по разведению лошадей орловской рысистой породы и КФХ „Фатина“ - племенной репродуктор по разведению лошадей русской верховой породы», - рассказал Мурашов.

Участники соревновались в восьми заездах. Победителей наградили денежными призами, а для гостей праздника работали пять фудтраков с угощениями, приготовленными из продукции подмосковных фермеров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».