Летние смены стартовали в спортивных загородных лагерях Коломны

В этой смене участвуют ребята из пяти спортивных секций: академической гребли, баскетбола, лыжного спорта, конькобежного спорта и велосипедного спорта. Их расписание четко организовано: от подъема и зарядки до тренировок и водных процедур.

Начальник управления физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Коломны Вячеслав Криволапчук подчеркнул, что новому сезону полностью модернизировали пляж, привезли новый песок, установили беседки и провели текущий ремонт корпусов.

Этим летом в муниципальном лагере планируется провести четыре смены, которые позволят около 600 ребятам отдохнуть и одновременно продолжать тренировки.

Также на противоположном берегу Оки расположен еще один загородный лагерь «Орленок», предназначенный для детей сотрудников бюджетной сферы, участников специальной военной операции и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В «Орленке» также предусмотрена разнообразная программа досуга с кружками, студиями и развлекательными мероприятиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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