Летние сборы в Дубне объединили более тысячи воспитанников спортшколы

Активное участие в сборах принимают футболисты. Ребята рассчитывают на золото в областном первенстве.

«В данный момент мы участвуем в первенстве Московской области. Команда игроков 2012 года рождения, основной акцент в данном возрасте - на технику. Ребята способные, команда на первом месте, в лидерах», - рассказал тренер отделения футбола спортивной школы «Дубна» Олег Фоменко.

Тренер и сам воспитанник спортшколы «Дубна». Для юных футболистов он - пример для подражания. В июле спортсмены сделают перерыв, а в августе снова продолжат тренироваться и участвовать в матчах.

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