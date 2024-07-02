02 июля 2024, 15:31

Летние мастер-классы провели в клубе «Активное долголетие» в Лобне

Администрация г.о. Лобня
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Клуб «Активное долголетие», расположенный в городском округе Лобня, представил летнее расписание, полное интересных и разнообразных активностей для людей старшего поколения. Цель программы — обогатить досуг пожилых людей и способствовать их саморазвитию.

Одними из самых популярных мероприятий стали мастер-классы, которые проходили на прошлой неделе. Посетители клуба имели возможность научиться ретушировать фотографии в программе Adobe Photoshop и создавать декоративные розы из фетра своими руками. Эти занятия вызвали большой интерес и положительные отзывы среди участников.

Не менее важной частью программы являются регулярные спортивные занятия, многие из которых проводятся на свежем воздухе, что особенно актуально в летний период. Это не только способствует физическому здоровью участников, но и дает возможность насладиться красотой природы.

Напомним, что клуб «Активное долголетие» открыт для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, проживающих в Московской области. Для вступления в необходимо иметь постоянную регистрацию в регионе и предъявить социальную карту по адресу улица Молодежная, 4. Это прекрасная возможность для пожилых людей быть активными, находить новые увлечения и общаться с единомышленниками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Лобня Активное долголетие
02 июля 2024, 16:32
Дорожную разметку обновили вблизи школ и детских садов в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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В Мытищах обновили дорожную разметку возле 15 образовательных учреждений. Это необходимо для безопасности детей и пешеходов.

Всего работы проведут около 34 детских садов и школ. Разметку уже нарисовали на улицах Индустриальная, 1-я Пролетарская, Летняя, Октябрьская, Белобородова, Рождественская, 3-й Парковая, на Олимпийском и Новомытищинском проспектах, проспекте Астрахова и Селигерном проезде, а также в Борисовке и Сукромке.

Работы выполняют ночью, чтобы не мешать автолюбителям. На асфальт наносят холодный пластик белого и желтого цветов на пешеходных переходах, стоп-линиях, искусственных неровностях, вблизи дорожных знаков и бордюров.

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Мытищи Дороги
02 июля 2024, 16:22
Более 5,7 тысячи мусорных навалов устранили в Подмосковье в июне
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Поддержание чистоты на контейнерных площадках и своевременный вывоз мусора являются важными мерами. Они помогают избежать излишнего наполнения контейнеров, что может привести к возникновению неприятных запахов и привлечению насекомых и грызунов.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Владислава Мурашова, инспекторы постоянно следят за процессом уборки мусора через систему «Безопасный регион». Они также отслеживают загруженные контейнерные площадки с помощью чат-бота ТКО и фиксируют места с наибольшим числом жалоб.

Если на контейнерных площадках недостаточно емкостей для мусора, их количество увеличивается.

«Также иногда жители намеренно не используют тару, а выбрасывают мусор рядом с ней, в таком случае мы активизируем работу МБУ по содержанию КП», - указал Мурашов.

В июне было исправлено большинство нарушений в Ленинском, Чеховском и Истринском городских округах. Всего было устранено 5752 случая скопления мусора на прилегающих к контейнерным площадкам территориях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Мусор
02 июля 2024, 16:07
Минтранс Подмосковья напомнил о штрафах за нарушение правил перехода через ж/д пути
Минтранс Подмосковья
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Более 120 видеокамер следят за соблюдением пассажирами правил перехода через ж/д пути в Подмосковье. С их помощью с начала года удалось выявить 170 нарушителей. В региональном Минтрансе напомнили, что за несоблюдение правил предусмотрен штраф.

Умные камеры не просто фиксируют факт несоблюдения правил, но и определяют личность нарушителя. Штраф составляет 1,5 тысячи рублей.

«С начала года на железнодорожных путях погибло порядка 95 человек, при этом 53 случая зафиксировано на „опасных тропах“, еще 30 - на пешеходных переходах и 14 - на ж/д платформе», - уточнили в ведомстве.

В Московской области проводят комплекс мер, направленных на снижение смертности на железной дороге. Так, дорожники строят и реконструируют надземные и наземные пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к путям, а также проводят профилактические рейды и дежурства на станциях.

Напомним, модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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Правила Дороги
02 июля 2024, 16:06
Промышленность Подмосковья показала рост почти на 16% в мае
Пресс-служба Мининвеста МО
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За пять месяцев производство в Подмосковье выросло на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«Подмосковная промышленность продолжает сохранять восходящую динамику развития. По итогам первых пяти месяцев года она снова фиксирует рост - 15,5%. В секторе обрабатывающей промышленности рост еще более значителен - он составил 16,7%», - отметила Зиновьева.

В Московской области стали производить больше компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов. На 26% выросло производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава. Выпуск кожи и изделий из кожи вырос сразу на 57,7%. В регионе стали больше выпускать одежды, обуви и текстильных изделий.

До конца 2025 года в Можайске запустят первую линию нового производства минеральной ваты. Соглашение об этом на полях ПМЭФ заключили губернатор Московской области Андрей Воробьев и владелец компании «ДорХан ЕРСМ» Сергей Ханин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Промышленность

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