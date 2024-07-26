Летнее первенство «Мособлпожспас» по пожарно-спасательному спорту прошло в Подольске

По словам начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, пожарные и спасатели состязались в преодолении стометровой полосы с препятствиями, подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, эстафете и боевом развертывании.

«В соревнованиях участвовали четырнадцать команд, по одной от каждого из территориальных управлений госучреждения. Спортсмены состязались в личном и командном зачетах», - рассказал Пестов.

Стометровку с препятствиями быстрее всех пробежал Егор Звягинцев. Он преодолел полосу за 17,13 секунды. В подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни лучший результат показал Алексей Сеуткин - 13,81 секунды. По сумме баллов победителем первенства ГКУ МО «Мособлпожспас» в общекомандном зачете стала команда территориального управления № 14.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».