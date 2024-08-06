Лесопожарные формирования Шатуры и Воскресенска получили новую технику

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По словам председателя комитета лесного хозяйства Московской области Евгения Агулова, помимо специальной пожарной техники в лесопожарных формированиях есть и специальная тяжелая – колесные тракторы для создания защитных минерализованных полос и тяжелые гусеничные - для работы в труднопроходимых лесных массивах.

«Такая техника сама к месту пожара, конечно, не доедет. Для ее доставки специалисты Центрлесхоза используют тяжелые седельные тягачи с тралами», - рассказал Агулов.

Новая техника поступит в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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