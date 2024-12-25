Лесопожарную станцию открыли в Наро-Фоминске после капитального ремонта

По словам председателя комитет Евгения Агулова, всего до 2027 года в регионе приведут в порядок 28 лесопожарных станций.

«У нас всего 28 лесопожарных станций и каждой коснется либо капитальный ремонт, либо возведение новых корпусов по технологии быстровозводимых конструкций, и, конечно, дооснащение специальной лесопожарной и лесохозяйственной техникой», - рассказал он.

Станция стала одной из пяти, где уже провели ремонт по программе Комлесхоза Подмосковья. Она обслуживает Одинцово, Рузу, Подольск и Чехов. Там трудится 21 человек, на их вооружении - 13 спецмашин.

Благодаря обновлению специалисты смогут быстрее реагировать на возникновение пожаров и оперативно проводить нужную работу. В честь открытия пожарным подарили две бензопилы и установку высокого давления.