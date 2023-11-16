Лесопожарную станцию капитально отремонтировали в Орехово-Зуеве
Лесопожарную станцию отремонтировали в Орехово-Зуеве. Там обновили коммуникации, привели в порядок фасад и отделку.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, лесопожарные станции требуют регулярного ремонта и работ по содержанию.
«В рамках нацпроекта „Экология“ наши лесные пожарные обновляют технику, а мы, руководство Центлесхоза совместно с Комитетом лесного хозяйства Московской области, в свою очередь стараемся делать так, чтобы условия труда были на современном уровне», - рассказал генеральный директор «Центрлесхоз» Виталий Тарановский.
Лесопожарные станции оснащены техникой, транспортом и средствами связи для оперативного тушения пожаров. Всего в Подмосковье их 27, они работают в 19 лесничествах.
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