05 июля 2024, 10:20

Лесопарк «Загорское море» откроют после благоустройства в Сергиевом Посаде 6 июля

Министерство благоустройства Московской области
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Открытие лесопарка «Загорское море» после масштабного обновления состоится в эту субботу в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

«Это место всегда пользовалось большой популярностью среди жителей и гостей Подмосковья, которые регулярно приезжают на пляж озера, но сама территория леса долгое время не была обустроена и не имела инфраструктуры. Теперь лесопарк доступен для комфортного отдыха людей», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В парке выполнили санитарную очистку леса, обустроили подъездную дорогу, лыжную трассу и пешеходные тропы. Появились зоны тихого отдыха с качелями. Территорию оснастили системами видеонаблюдения, освещения, охраны. Установили скамейки, урны, контейнерные площадки, парковые качели и воркаут.

Новый лесопарк станет еще одной точкой притяжения в городском округе.

В Сергиевом Посаде, как и во всем Подмосковье, динамично и ярко развивается событийный туризм, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября - гостей ждут новые уникальные программы , фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

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Благоустройство Сергиев Посад
05 июля 2024, 11:02
Минтранс Подмосковья предупредил водителей о ливнях с грозой 5 июля
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Сильный дождь, переходящий в ливень, местами град ожидаются в пятницу в Подмосковье. При грозе порывы ветра могут достигнуть 27 метров в секунду, возможно формирование смерчей. Минтранс региона призвал по возможности отказаться от поездок на машинах.

Если поездку отложить нельзя, нужно быть предельно внимательным за рулем, особенно в пешеходных зонах. Необходимо держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, не парковаться и не стоять у шатких конструкций и деревьев.

Пешеходов предупредили, что из-за осадков и сильного ветра видимость на дорогах снижена, поэтому следует очень внимательно переходить проезжую часть и делать это только в разрешенных местах. Нельзя оставлять детей одних на улице. По возможности, оставайтесь дома.

При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге звоните по номеру «112».

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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Дороги
05 июля 2024, 10:44
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 5 июля
Медиасток.рф
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Загруженность магистралей и шоссе Московской области составила четыре балла утром в пятницу. В Минтрансе региона отметили, что на дорогах находятся более 852 тысяч машин.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на трассе М-4 «Дон», а также на Варшавском, Ленинградском, Алтуфьевском и Новоегорьевском шоссе.

В связи с возможными осадками и усилением ветра водителей призвали быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
05 июля 2024, 10:39
Врач общей практики из Коломны стал лучшим по профессии в России
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Более 100 врачей стали победителями всероссийского конкурса. Двое — из Подмосковья. В их числе врач общей практики Непецинской поликлиники Коломенской больницы Марина Соболева.

Конкурс был заочным и состоял из трех этапов. Первый состоялся на уровне медучреждений Коломны. Второй и третий - на региональном и федеральном уровнях. Марина Соболева написала подробный отчет по итогу работы за последние три года. И заняла третье место.

За плечами медика более 30 лет общего врачебного стажа. Она врач общей практики, имеет навыки терапевта и ряда узких специалистов.

«Невозможно работать и не любить свою работу, потому что работа на самом деле физически и морально очень тяжелая, общение постоянно с пациентами, с больными людьми, которым надо помогать, требуют большой самоотдачи, но и, наверное, этим и привлекает, что могу помогать людям», - сказала врач общей практики Непецинской поликлиники Коломенской больницы Марина Соболева.

Всего в конкурсе победили более 100 врачей, из них двое из Подмосковья.

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Коломна Россия
05 июля 2024, 10:20
Лесной пожар потушили в Раменском округе
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Еще один лесной пожар потушили в Подмосковье. 4 июля произошло возгорание в Малаховском участковом лесничестве Виноградовского филиала «Мособллес», которое ликвидировали в тот же день.

Пожар заметили в 1,5 километра от деревни Полушино Раменского округа. Огонь не успел распространиться на большую территорию, его оперативно затушили. Задействовали три машины и восемь специалистов.

5 июля на большей части территории Подмосковья ожидается IV класс пожарной опасности. Уже на следующий день, 6 июля класс опасности повысится до второго.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Пожары Лесные пожары Раменское

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