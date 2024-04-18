Лесопарк в Мытищах благоустроят в 2025 году

На сегодняшний день проектная организация провела тщательный анализ территории лесопарка, его связей с прилегающими жилыми микрорайонами и потребностей посетителей в функциональных объектах. Результаты этой работы представили на встрече с депутатским корпусом, представителями Общественной палаты и Советом парков.

Одной из ключевых целей будущего благоустройства является превращение Мытищинского лесопарка в всесезонное место притяжения. Например, у Олимпийского проспекта появится многофункциональная спортивная площадка, которая летом будет служить для игры в волейбол, а зимой трансформируется в каток. Также здесь запланировано открытие нового пункта проката спортивного инвентаря.

Учитывая популярность лыжного спорта среди посетителей парка, в планы входит развитие зоны для лыжников: расширение стартовой поляны, установка трибун в виде амфитеатра и разделение потоков пешеходов и лыжников для обеспечения комфорта всех гостей.

Для любителей отдыха на природе предусмотрено строительство круглогодичного уютного кафе и обновление детской игровой площадки.

Разработка концепции благоустройства уже близится к завершению, а проектно-изыскательские работы продолжаются. Старт реализации проекта намечен на 2025 год.

Это только первый этап благоустройства Мытищинского лесопарка. В июле планируется заключить контракт на проектирование следующего участка парка, ближе к торгово-развлекательному центру «Июнь». В августе состоится повторная встреча с жителями для обсуждения концепции.

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