Лесопарк у торгового центра «Слава» в Протвине благоустроят к концу года
Лес около торгового центра «Слава» благоустроят в Протвино. Там обустроят дорожки, освещение, установят урны и скамейки. Работы планируют завершить к концу года.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, территорию благоустроят и озеленят, там установят освещение, обустроят дорожки. Работы проведут по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального бюджета.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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