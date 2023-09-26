Лесопарк у торгового центра «Слава» в Протвине благоустроят к концу года

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, территорию благоустроят и озеленят, там установят освещение, обустроят дорожки. Работы проведут по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального бюджета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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