Лесные участки на границах с СНТ проверят в Подмосковье на соблюдение законодательства

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Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, территории осматривают для выявления и пресечения нарушений лесного законодательства. Такую работу проводят ежегодно.

«Лесная охрана Комитета начала осматривать территории на предмет профилактики, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства на землях лесного фонда, граничащих с садовыми товариществами, а также в местах массового пребывания и отдыха граждан в лесах», - сказал он.

Осмотры продолжаются до конца октября. Специалисты будут также выявлять нарушения санитарной и пожарной безопасности, а также незаконное занятие земельных участков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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