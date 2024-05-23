Лесной пожар потушили в Железнодорожном

Сирота Елизавета Ворошилова из Наро-Фоминска получила льготный сертификат на покупку жилья. Всего в этом году такие сертификаты получат 12 человек.

Сейчас Елизавета заканчивает 11-й класс Верейской школы. Впереди ее ждут экзамены и новые приятные хлопоты - поиск своей первой квартиры. Елизавета стала обладательницей жилищного сертификата на приобретение жилья за счет средств бюджета Московской области.

«Сертификат дает возможность на приобретение жилой площади в течение двух месяцев, и Елизавета уже находится в поиске. Нам очень приятно было услышать, что она ищет жилье именно на территории Наро-Фоминского городского округа. Мы рады, что молодежь остается у нас, потому что в округе делается очень много для того, чтобы было интересно и комфортно жить молодым семьям», - отметила заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Елизавета планирует поступить в колледж полиции или училище МВД и после окончания работать по специальности в Наро-Фоминском округе.

«Всего такими сертификатами обеспечены 126 детей на территории Наро-Фоминского городского округа. В этом году у нас в очереди на получение сертификатов 12 человек. Трое уже получили, а оставшиеся поучат до конца года», - рассказал первый заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Московской области Григорий Кучеров.

Сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, квартиры в округе и льготные сертификаты предоставляют по муниципальной программе «Жилище».

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Это сертификат на приобретение твоего жилья, где ты сможешь уже дальше строить свою семью...

ЗК 11-ти классницу Верейской школы Елизавету Ворошилову скоро ожидает не только последний звонок и выпускные экзамены. Впереди совсем новые приятные хлопоты – поиск своего первого жилья. Елизавета стала обладательницей жилищного сертификата на приобретение жилого помещения за счет средств бюджета Московской области.

СЕРТИФИКАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ВРУЧИЛИ РЕБЕНКУ-СИРОТЕ СНХ 01:29:20...02:00:05 СВЕТЛАНА МАЛЫХИНА заместитель главы Наро-Фоминского г.о.

Сертификат дает возм-ть на приобретение ж/п в течении 2-х месяцев и Елизавета уже находится в поиске. Нам очень приятно было услышать, что она ищет жилье именно на терр-ии НФГО. Конечно же, мы рады, что молодежь остается здесь у нас, потому что в округе делается очень много для того, чтобы было интересно и комфортно жить молодым семьям в т.ч.

ЗК Елизавета планирует поступить в колледж полиции или училище МВД и после окончания работать по специальности в Наро-Фоминском округе.

ЕЛИЗАВЕТА СОБИРАЕТСЯ ПОСТУПАТЬ В КОЛЛЕДЖ ПОЛИЦИИ СНХ 02:49:10...03:10:05 ГРИГОРИЙ КУЧЕРОВ первый заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Московской области Всего за получение сертификатов такими сертификатами обеспечены 126 детей на терр-ии НФГО. В этом году у нас в очереди на получение сертфикатов было поставлено 12 человек, трое уже получили, а оставшиеся поучат до конца года.

В 2024 ГОДУ СВОЕ ЖИЛЬЕ ПОЛУЧАТ 12 ДЕТЕЙ-СИРОТ Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей жилье и жилищные сертификаты на его приобретение по муниципальной программе «Жилище» Наро-Фоминского городского округа.

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