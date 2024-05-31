Лесной пожар потушили в Ступине

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, на место пожара направили пять машин и 11 специалистов. Им потребовалось чуть больше часа, чтобы потушить огонь. Причиной возгорания стали действия человека.

«Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных», - отметили в ведомстве.

В комитете напомнили, что за поджог предусмотрена административная и уголовная ответстственность со штрафами до двух миллионов рублей.

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