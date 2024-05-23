Лесной пожар потушили в Шатуре

Возгорание было низовым, его ликвидировали менее чем за два часа. Отмечается, что причиной пожара стали действия человека.

Комлесхоз Московской области опрашивает возможных свидетелей происшествия, чтобы установить виновных.

Напомним, за поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрен штраф: до 60 тысяч рублей - для физических лиц, до 110 тысяч рублей - для должностных лиц и до двух миллионов рублей - для юридических лиц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Он подчеркнул, что 95% лесных пожаров происходит по вине человека.

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