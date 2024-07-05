Лесной пожар потушили в Раменском округе

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Пожар заметили в 1,5 километра от деревни Полушино Раменского округа. Огонь не успел распространиться на большую территорию, его оперативно затушили. Задействовали три машины и восемь специалистов.

5 июля на большей части территории Подмосковья ожидается IV класс пожарной опасности. Уже на следующий день, 6 июля класс опасности повысится до второго.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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