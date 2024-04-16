Лесной пожар потушили в Луховицах

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Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, возгорание тушили две машины и четыре человека. Угрозу населенным пунктам и экономике удалось предотвратить.

Сегодня, 16 апреля, на большей части территории области ожидают первый класс пожарной опасности. В Ступине риски возрастут до третьего.

При обнаружении возгорания в лесу жителе йпризывают сообщать по номеру горячей линии 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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