Лесной пожар потушили в Белопесоцком

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На место направили пять единиц техники и 11 пожарных. Им потребовалось почти четыре часа, чтобы ликвидировать возгорание.

Пожар был низовым и произошел из-за действия человека. Охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. За поджог предусмотрены штрафы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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