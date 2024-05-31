Лесной пожар потушили в Белоомутском лесничестве в Луховицах

Потребовалось свыше пяти часов, чтобы ликвидировать пожар. Отмечается, что возгорание было низовым, а его причиной стали действия человека.

Сейчас лесная охрана Комлесхоза проводит опрос возможных свидетелей происшествия, чтобы установить виновных.

Напомним, что за поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрен штраф: в размере до 60 тысяч рублей - для физических лиц, до 110 тысяч рублей - для должностных лиц и до двух миллионов рублей - для юридических лиц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Он подчеркнул, что 95% лесных пожаров происходит по вине человека.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».