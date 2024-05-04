Лесной пожар потушили в Балашихе
Специалисты потушили пожар, который вспыхнул на площади сто квадратных метров в Горенском участковом лесничестве в трех километрах от Балашихи. Возгорание обнаружил патруль с помощью системы видемониторинга.
Из-за сильного ветра площадь горения увеличилась почти до трех тысяч квадратных метров.
Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, на место пожара экстренно прибыли 13 спасателей и шесть единиц техники. Им потребовалось больше двух часов, чтобы локализовать пожар.
По предварительным данным, причиной пожара стали действия человека.
В комитете напомнили, что за действия, который привели к лесному пожару предусмотрено наказание.
Нарушители заплатят штраф: физические лица - от 15 до 60 тысяч рублей, должностные - от 30 до 110 тысяч рублей, юридические - от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В отдельных случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.
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