Лесной пожар потушили у поселка Свердловского

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Лесным пожарным потребовалось чуть больше двух часов, чтобы потушить огонь. Возгорание было низовым и произошло по вине человека.

Комитет лесного хозяйства Подмосковья опрашивает свидетелей происшествия. Материалы о пожаре направят в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

Ограничения на посещение всех лесничеств в Подмосковье действуют до 3 июня.

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