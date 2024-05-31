31 мая 2024, 10:54

Лесной пожар потушили у поселка Свердловского

Комитет лесного хозяйства Московской области
Читайте нас в: Google Новости

30 мая в Свердловском участковом лесничестве при помощи системы видеомониторинга обнаружили возгорание. На место направили пять пожарных машин и 12 сотрудников.

Лесным пожарным потребовалось чуть больше двух часов, чтобы потушить огонь. Возгорание было низовым и произошло по вине человека.

Комитет лесного хозяйства Подмосковья опрашивает свидетелей происшествия. Материалы о пожаре направят в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

Ограничения на посещение всех лесничеств в Подмосковье действуют до 3 июня.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

31 мая 2024, 10:48
Более 500 учащихся Подмосковья стали победителями чемпионата «Абилимпикс»
Министерство образования МО
Читайте нас в: Google Новости
Десятый региональный чемпионат «Абилимпикс» завершился в Подмосковье. Победителями в 93 компетенциях стали 557 школьников и студентов Московской области.

В Министерстве образования Подмосковья напомнили, что «Абилимпикс» - это конкурс профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проходили на базе 24 образовательных учреждений и объединили более 950 участников из 287 организаций.

Победители получили медали, дипломы и памятные подарки. Они представят Московскую область в финале национального чемпионата «Абилимпикс», который пройдет в Москве в октябре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Студенты Образование
31 мая 2024, 10:47
Еще 8 набережных благоустроят в Подмосковье в 2024 году
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
С наступлением летнего сезона многие жители и гости Подмосковья предпочитают проводить свободное время у воды. В Мособлдуме сообщили, что для комфортного отдыха в Московской области в 2024 году благоустроят восемь набережных.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, на благоустройство набережных в Подмосковье направят свыше 1,6 миллиарда рублей.

«Все набережные благоустраиваются по тщательно продуманным проектам, задача которых не только украсить городской пейзаж, но и создать комфортные условия для жителей всех возрастов», - подчеркнул Брынцалов.

В текущем году набережные преобразятся в Лотошине, Красногорске, Щелкове, Черноголовке, Солнечногорске, Шаховской и Щелкове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Благоустройство
31 мая 2024, 10:37
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 31 мая
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Свыше 873 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 31 мая. Это на 2% больше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как сообщили в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Новорижском, Киевском, Можайском, Новорижском, Носовихинском и Пятницком шоссе, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга».

Водителей призвали быть осторожными на дорогах и не садиться за руль при недомогании. Сегодня местами ожидают дожди и грозу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Машины
31 мая 2024, 09:57
Пять лесных пожаров потушили в Подмосковье 30 мая
Комлесхоз МО
Читайте нас в: Google Новости
Еще пять пожаров произошло в Московской области в четверг, 30 мая. В Комлесхозе Подмосковья предупредили, что на выходных в регионе сохранится высокий класс пожарной опасности. Посещение лесов запрещено.

Пожары произошли в километре от села Ямкино Богородского округа, недалеко от деревни Лесное в Луховицах, в пяти километрах от города Ступино, у поселка Свердловский Лосино-Петровского округа и в паре километров от поселка Зеленый Богородского округа. Возгорания потушили сразу после обнаружения, для этого задействовали 29 машин и 61 сотрудника.

31 мая и 1 июня на большей части территории Московской области ожидается четвертый класс пожарной опасности. 2 июня класс пожарной опасности понизится до второго.

На выходных синоптики обещают малооблачную погоду, возможны кратковременные мозаичные дожди с грозами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары

Новости по теме