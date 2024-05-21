Лесной пожар потушили у деревни Манюхино в Мытищах

На место выехали 26 машин и 44 человека из личного состава лесопожарных формирований. Им потребовалось более шести часов, чтобы ликвидировать пожар, причиной которого стал человеческий фактор.

Сотрудники Комитета лесного хозяйства Подмосковья проводят опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре направят в надзорные органы, для того чтобы установить виновных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Это поможет предотвратить возгорания, которые в большинстве случаев происходят по вине человека.

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