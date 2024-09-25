25 сентября 2024, 17:54

Лесной пожар потушили рядом с деревней Малая Черная

Комитет лесного хозяйства Московской области
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Природный пожар обнаружили 25 сентября в Краснополянском участковом лесничестве. Возгорание в километре от дмитровской деревни Малая Черная уже устранили.

На место направили пять машин и 15 человек из личного состава лесопожарных формирований. Им потребовалось чуть более трех часов, чтобы ликвидировать пожар.

В Комлесхозе Подмосковья сообщили, что причиной пожара стали действия человека. Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья взяли на цифровой контроль.

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Лесные пожары Дмитров
25 сентября 2024, 17:47
Газ провели в дома еще 30 тысяч жителей Подмосковья с начала года
Мособлгаз
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С начала года компания «Мособлгаз» подключила к газу дома 30 тысяч жителей Подмосковья. Работу выполнили по президентскому проекту социальной газификации.

Юбилейным абонентом стала многодетная семья из деревни Авсюнино Орехово-Зуевского округа.

«Этот дом - мое родовое гнездо, здесь жили мои бабушка и дедушка. Всю жизнь мы топили печку дровами. Мне очень нравится печное отопление, а муж всегда очень хотел газифицировать наш дом. Очень хорошо, что появилась такая программа по газификации. Все работы провели быстро, в феврале подали заявку, а сейчас уже с газом. Все сделано по льготе», - рассказала хозяйка дома Анастасия Викулова.

В 2024 году в Подмосковье планируется подключить к газу дома 50 тысяч жителей. Подать заявку можно по ссылке mosoblgaz.ru/connection.

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Газ
25 сентября 2024, 17:36
Подмосковье выиграло 4 медали на всероссийском турнире по греко-римской борьбе
Федерация спортивной борьбы Республики Татарстан
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На всероссийском турнире памяти Заслуженного тренера РСФСР по греко-римской борьбе Мягаса Сахабутдинова представители Подмосковья завоевали одну золотую и три бронзовые медали. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

В весовой категории до 67 килограммов победил Мингиян Горяев. Он одолел в финале спортсмена из Ростовской области Рабила Аскерова. Эта победа закрепила его в составе сборной России и дала право на участие в международных соревнованиях.

Также бронзовые медали получили Дорджи Шунгурциков, Дзамболат Габеев и Георгий Габеев.

Турнир проходил с 18 по 23 сентября в Казани и собрал более 600 спортсменов из 70 регионов России. Соревнования состоялись в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Спортсмены
25 сентября 2024, 17:27
Губернатор наградил программиста из Ногинска за выявленную ошибку в криптокабинах МФЦ
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил заслуги программиста из Ногинска. Награждение прошло в Доме правительства Московской области накануне Дня сотрудника МФЦ Московской области.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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Дмитрий Симонов - системный администратор МФЦ «Мои документы» Богородского округа. Он обнаружил и устранил системную ошибку, которая вызвала сбой в работе клиентских криптокабин - устройств для сбора биометрических данных. К слову, именно благодаря криптокабинам жители Подмосковья могут оформить загранпаспорт нового образца.

Специалист продиагностировал оборудование, оперативно устранил все неполадки. Кроме того, он помог разобраться со сложной электронной «начинкой» и коллегам из других подмосковных центров.

Ранее со сбоями в работе высокотехнологичного оборудования столкнулись и другие отделения МФЦ по всей Московской области, и только ногинский специалист смог выявить причину возникновения неисправности.

МФЦ Богородский
25 сентября 2024, 16:17
Волонтеры из Ногинска передали комплекты сухого душа для бойцов СВО
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Волонтерскому отряду «Богородские Берегини» передали одноразовые полотенца для сухого душа для отправки в зону СВО. Помимо полотенец бойцам передадут маскировочные сети.

Волонтерскому отряду «Богородские Берегини» из Ногинска передали одноразовые полотенца для сухого душа для отправки в зону СВО. Помимо полотенец бойцам передадут маскировочные сети.

Волонтерская группа «Богородские Берегини» активно помогает военнослужащим СВО. Они шьют маскировочные сети, специальные костюмы для снайперов, браслеты для выживания и многое другое. В ближайшее время волонтеры снова поедут в зону проведения СВО. В этот раз они дополнительно передадут одноразовые полотенца для сухого душа.

«Эти полотенца - настоящее спасение для ребят! Мы знаем, как тяжело им приходится, и стараемся обеспечить все необходимое для комфорта в условиях ограниченного пространства и ресурсов. Именно таких простых, но необходимых вещей не хватает ребятам больше всего», - рассказала руководитель волонтерской группы Валентина Лобачева.

Помощь была передана в рамках проекта «Женское движение Единой России», который начал свою работу не так давно, летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтеров и активистов.

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Волонтеры Богородский

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