Лесной пожар потушили на территории городского округа Егорьевск

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с огнем боролись 39 пожарных и 22 единицы техники.

Потребовалось более семи часов, чтобы ликвидировать низовой пожар, который увеличился до одного гектара.

Причиной возгорания стал поджог. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц - до 60 тысяч рублей; для должностных - до 110; для юридических - до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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