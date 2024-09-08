Лесной пожар ликвидировали в Ступине

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с огнем боролись 12 пожарных и пять единиц техники.

Потребовалось около двух часов, чтобы ликвидировать низовое горение.

Причина - поджог. Подозреваемых уже установили, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц - до 60 тысяч рублей; для должностных - до 110; для юридических - до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».