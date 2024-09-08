08 сентября 2024, 20:37

Лесной пожар ликвидировали в Ступине

Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Пожар потушили в Ступинском участковом лесничестве. Возгорание площадью тысяча квадратных метров обнаружили с помощью системы видеомониторинга.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с огнем боролись 12 пожарных и пять единиц техники.

Потребовалось около двух часов, чтобы ликвидировать низовое горение.

Причина - поджог. Подозреваемых уже установили, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц - до 60 тысяч рублей; для должностных - до 110; для юридических - до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Лесные пожары Ступино
08 сентября 2024, 20:17
Новый спортинвентарь получили школьники Люберец благодаря акции «Мячи — детям»
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Акцию «Мячи — детям» провели в Люберцах. Член правления федерации футбола округа Дмитрий Кудинов передал волейбольные и баскетбольные мячи ученикам школы № 51 и гимназии № 24.

Дмитрий Кудинов сообщил, что продолжает реализовывать программу «Мячи - детям» и теперь учащиеся еще двух школ будут заниматься физической культурой и спортом с обновленным инвентарем.

Напомним, что благотворительная акция стартовала несколько лет назад и охватила образовательные учреждения Люберец, Дзержинского и других округов Московской области. Проект также распространился на новые территории РФ, включая ДНР, ЛНР и Абхазию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Люберцы Школьники Общественные акции
08 сентября 2024, 19:25
Выставку картин «Человек труда» открыли в Подольске
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В Подольске открылась первая выставка «Человек труда», посвященная труду и промышленности. В культурно-досуговом центре «Южный» на улице Молодежная, 4, представлены картины, созданные художниками-пленэристами на производстве «СПКБ-Техно».

Посетители могут увидеть уникальные работы, изображающие станки, рабочих, проволоку и необычные машины. Ассоциация художников-пленэристов ранее посетила подольское предприятие, чтобы в живой обстановке создать произведения искусства акварелью, карандашом и пастелью. Цеха, где обычно производят кабельную продукцию и оборудование, стали местом для творчества.

Кроме того, на предприятии регулярно проводятся экскурсии, демонстрирующие процесс производства. Подольск стал одним из первых муниципалитетов, развивающих промышленный туризм, что открывает новые возможности для роста и развития округа. Это также позволяет показать молодежи престижность рабочих профессий и вдохновить их на выбор карьеры в этой сфере. Выставка продлится до 28 сентября.

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Подольск Выставки
08 сентября 2024, 18:57
Еще одной семье в Коломне провели газ благодаря мерам региональной поддержки
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Еще одна многодетная семья из поселка Пески под Коломной получила возможность пользоваться природным газом в своем доме на улице Привокзальной. После 10 лет использования плиты на баллонном газе, твердотопливного и электрических котлов, голубое топливо стало для них настоящим спасением, обеспечив уют и комфорт с минимальными затратами благодаря региональным мерам дополнительной поддержки.

Благодаря дополнительной поддержке все работы по газификации были выполнены бесплатно, а за газовое оборудование они заплатили всего 30 тысяч рублей, остальную сумму покрыла льгота.

Отметим, что с начала года в городском округе Коломна по льготной программе догазифицировано 20 домов, в восьми из которых проживают многодетные семьи. Региональные меры поддержки включают бесплатные работы внутри участка заявителя и возмещение расходов на газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.

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Коломна Социальная газификация
08 сентября 2024, 18:29
Жители Можайского округа посетили Бородинское поле в День воинской славы
Пресс-служба администрации Можайского округа
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Во Владимирском соборе Спасо-Бородинского женского монастыря утро памятного дня началось с Божественной литургии, на которой прихожане почтили память защитников Отечества. После службы многочисленные верующие отправились крестным ходом к Батарее Раевского, где состоялся торжественный церемониал под названием «Память вечная вам, братья».

На мероприятии директор музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев поприветствовал собравшихся, и в сопровождении военного оркестра был отслужен поминальный молебен. Благодарные потомки возложили цветы и венки к монументам, отдавая дань уважения героям.

На площади у здания музея участники мероприятия насладились выступлением военного оркестра, создавая атмосферу торжественности и единства. С каждым годом все больше гостей посещают Бородинское поле в день годовщины знаменитой битвы, чтобы почтить память воинов, защищавших наше Отечество 212 лет назад.

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Можайск

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