Лесной бульвар в Протвине благоустроят к июню

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, проект основан на истории наукограда, которы строили физики-ядерщики. В формировании образа территории участвовали активные жители. В центре бульвара создадут место для отдыха со скамьями и теневыми навесами, а также зоны для игр и общения.

«В этом году мы завершим работы на Лесном бульваре в Протвино. Это проект-победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Работы на территории были рассчитаны на два года. Уже этим летом, после их завершения, у жителей наукограда появится обновленное пространство для отдыха», - рассказал глава министерства Михаил Хайкин.

На бульваре создадут новую инфраструктуру, в том числе систему освещения, навигацию, туалет, велопарковки и многое другое. Там обустроят тропиночную сеть и уложат плитку. Завершить работы планируют в июне.

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Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, проект основан на истории наукограда, которы строили физики-ядерщики. В формировании образа территории участвовали активные жители. В центре бульвара создадут место для отдыха со скамьями и теневыми навесами, а также зоны для игр и общения.

«В этом году мы завершим работы на Лесном бульваре в Протвино. Это проект-победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Работы на территории были рассчитаны на два года. Уже этим летом, после их завершения, у жителей наукограда появится обновленное пространство для отдыха»,- рассказал глава министерства Михаил Хайкин.

На бульваре создадут новую инфраструктуру, в том числе систему освещения, навигацию, туалет, велопарковки и многое другое. Там обустроят тропиночную сеть и уложат плитку.

На Лесном бульваре будут выполнены работы по устройству оснований под дорожно-тропиночную сеть, системы наружного освещения, укладка плитки, планировка участка. На сегодняшний день выполнено устройство основания ДТС, бортового камня, системы наружного освещения. Все работы по благоустройству планируют завершить в июне этого года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».