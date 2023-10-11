Лесной бульвар в Протвине благоустроят к 2024 году

11 октября 2023, 13:19
Пресс-служба администрации города
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Лесной бульвар благоустроят в Протвине. Там высадят деревья, обустроят дорожки для пешеходов и велосипедистов, обустроят освещение, удобную навигацию и многое другое.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике, поиск подрядчика завершится 18 октября. Там установят систему освещения, проведут озеленение, обустроят пешеходные дорожки и велопарковку. Там появится уличная мебель, игровые и спортивные площадки, а также амфитеатр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Протвино
Более 2,5 тысячи IT-специалистов получили льготную ипотеку в Подмосковье с начала года
23 октября 2023, 13:39
Unsplash
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Сотрудники подмосковных IT-компаний получили более 2,5 тысячи льготных кредитов на покупку жилья с начала года. Об этом рассказали в Мингосуправления региона.

«Наш регион вошел в тройку субъектов страны по числу выданных ипотек IT-специалистам. Такая федеральная мера поддержки введена Минцифры России и позволяет ценным сотрудникам быстрее приобрести собственное жилье по выгодной ипотечной ставке», - отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Действие программы распространяется на специалистов до 50 лет. После оформления льготной ипотеки сотруднику нужно проработать в аккредитованной IT-компании минимум пять лет.

Подробные условия получения IT-ипотеки можно изучить на Едином портале госуслуг. Заявку на кредит можно подать до конца 2024 года.

Социальная ипотека доспутна в Подмосковье по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева и для молодых ученых. За время действия программы жилье смогли приобрести около 700 специалистов.

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Льготная ипотека Социальная ипотека
«Безнадежно устарели». Андрей Воробьев поручил очистить города Подмосковья от ларьков
23 октября 2023, 13:38
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Концепция современной торговли исключает устаревшие ларьки и павильоны, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Там, где они еще остались, необходимо исправить ситуацию, сказал он на заседании областного правительства.

Вид города всегда складывается в том числе из деталей, поэтому в Подмосковье действуют различные программы, нацеленные на модернизацию во всех сферах.

Ремонт отделений «Почты России» , например, - одна из них.

Важно, чтобы помещения были светлыми, комфортными и уже с внедренными умными технологиями, сказал Андрей Воробьев.

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«Еще раз обращаю внимание на огромное количество ларьков и торговых павильонов, которые безнадежно устарели. И обращаю внимание на важность исправления ситуации в этой сфере», - отметил глава Подмосковья.

По его словам, необходимо усилить работу в этом направлении, поскольку оно напрямую влияет на облик городских округов.

Строительство Андрей Воробьев Торговля Ремонтные работы
Новую школу по президентской программе открыли в ЖК «Леоновский парк» в Балашихе
23 октября 2023, 13:14
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Школа на 275 мест открылась в жилом комплексе «Леоновский парк» в Балашихе. Заниматься здесь смогут и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Учебное учреждение построили по президентской программе. В здании оборудовали классы для занятий, лаборантские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, библиотеку.

«В прошлом году губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев дал старт строительству 20 школ в регионе. Одной из них стала небольшая, но долгожданная в Балашихе - на 275 мест в жилом комплексе „Леоновский парк“. В ней уже проходят уроки. Уверен, комфорт в обучении поспособствует и высоким результатам. Желаю ребятам и педагогам еще больше достижений и открытий в стенах новой школы», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

На территории учреждения есть стадион, где заниматься спортом могут все жители микрорайона. Это стало возможным благодаря проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева «Открытый стадион».

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Школы Балашиха
Фельдшерский пункт построят в деревне Ивакино под Можайском к 2025 году
23 октября 2023, 13:05
Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Новый здравпункт построят в деревне Ивакино к 2025 году. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Пункт включили в государственную программу Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры. Сейчас в деревне Ивакино ведется проработка территории под его размещение.

Строительство нового фельдшерского здравпункта повысит доступность оказания первичной медико-санитарной и паллиативной помощи населению деревни. Современное здание оснастят необходимым оборудованием, для пациентов и медиков создадут комфортные условия.

Открыть объект здравоохранения планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

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Здравоохранение Медицина Можайск

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