Лесной бульвар в Протвине благоустроят к 2024 году
Лесной бульвар благоустроят в Протвине. Там высадят деревья, обустроят дорожки для пешеходов и велосипедистов, обустроят освещение, удобную навигацию и многое другое.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике, поиск подрядчика завершится 18 октября. Там установят систему освещения, проведут озеленение, обустроят пешеходные дорожки и велопарковку. Там появится уличная мебель, игровые и спортивные площадки, а также амфитеатр.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».