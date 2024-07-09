09 июля 2024, 14:53

Лесничие Воскресенска провели практическое занятие для школьников

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Практическое занятие по основам таксации леса прошло для школьников в селе Ашитково под Воскресенском. Сотрудники Виноградовского филиала «Мособллес» провели открытый урок для учащихся школьного лесничества «Берендеи» школы «Траектория успеха».

Старший участковый лесничий Николай Гордеев поделился, что ребята проявили активный интерес к процессу и задавали множество вопросов. Они с удовольствием вспоминали и практиковали весь алгоритм проведения таксации лесного участка.

В рамках занятия школьникам были показаны инструменты, используемые специалистами лесного хозяйства при отводе делянок. Они также освежили в памяти принципы работы мерной ленты, мерной вилки, высотомера, рассмотрели и сравнили два образца буссоли, а также потренировались в построении чертежа-схемы измеряемого участка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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Школьники Воскресенск
09 июля 2024, 15:17
Свыше 5 тысяч пар Подмосковья получили выплату к семейным юбилеям за полгода
Министерство социального развития Подмосковья
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Каждый год юбилеи семейной жизни в Подмосковье отмечают около 12 тысяч пар. Каждой из них полагается выплата к празднику, напомнили в Минсоцразвития региона.

В этом году выплату к юбилею совместной жизни получили уже свыше пяти тысяч подмосковных супружеских пар на сумму 31 миллион рублей. Первая выплата на полувековой юбилей выплачивается по заявлению, а последующие приходят уже автоматически.

Размер выплаты зависит от количества прожитых лет и составляет от пяти до девяти тысяч рублей.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем любви, семьи, и верности. Он напомнил об уважении друг к другу и рассказал, что в Подмосковье 1,2 миллиона семей , в которых воспитывается 1,7 миллиона детей.

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Школьники Воскресенск
09 июля 2024, 15:09
Подмосковье вошло в топ-3 регионов по онлайн-подаче заявлений на брак
Пресс-служба Минсоцразвития МО
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Подмосковье вошло в топ-3 регионов страны по электронной подаче заявлений на регистрацию брака. Этот рейтинг опубликовало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Людмилы Болатаевой, ежегодно в Подмосковье регистрируется более 55 тысяч браков, из них 77% пар подают заявление через сайт госууслуг.

В регионе заработал свадебный сайт wedding.mosreg.ru, где сразу можно подать заявление и выбрать место проведения торжества.

В ведомстве добавили, что на сайте размещено более 60 площадок.

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Брак
09 июля 2024, 15:07
Проект для студентов «Практическая академия» стартовал в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Первая смена всероссийского проекта «Практическая академия» началась в Химках. Студенты вузов получили возможность развить профессиональные качества и перенять опыт у единомышленников со всех уголков страны. Проект объединил 170 молодых людей.

На первой смене «Мастерская лидера» студенты научатся управлять проектами и координировать профессиональные коллективы. Молодые люди узнают, как планировать цели, вдохновлять коллег и повышать эффективность в команде. Также проект позволит завести новые полезные знакомства.

Последним этапом станет задание практической направленности. Студенты должны будут проявить себя в социально-значимых мероприятиях округа.

«Практическую академию» организуют в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

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Химки Студенты Образование
09 июля 2024, 15:06
Завод асептической упаковки построят в Чехове в 2024 году
Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили новую производственную площадку в Чехове. Там будут выпускать асептическую упаковку.

Как рассказали в региональном Минстрое, компания «Молопак» построит завод в этом году. Готовность объекта уже превысила 95%.

Площадь здания составит около восьми тысяч квадратных метров, его поделят на административный и производственный блоки.

«В последнем находится склад картона, станция смешения красок, лаборатория, полиграфическое оборудование и автоматизированная упаковочная линия. Производственная мощность нового цеха составит 70 тонн готовой продукции в сутки, а в год - 240 тысяч тонн», - добавили в министерстве.

Компания является первый производителем асептической упаковки в России с 2012 года. В год там выпускают 1,2 миллиарда изделий. Их экспортируют в 19 стран.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов

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