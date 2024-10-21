Лесничие в Электрогорске научат школьников исследовать краснокнижные растения

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Педагоги лицея и сотрудники Электрогорского участкового лесничества научат школьников изучать экосистему заказника. Ребята исследуют растения и животных, которые занесены в Красную книгу Московской области, бруснично-черничный тип леса, напочвенный покров, карстовое и торфяное Топическое озеро, речки и болота.

Юные лесничие уже приступили к изучению особо охраняемой природной территории, которая занимает более 2000 гектар. Ребята проведут лесопатологические и экологические обследования.

«Пожелаем ребятам успехов в предстоящей им проектной деятельности», - сказала директор лицея в Электрогорске Наталья Матвеева.

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Участники школьного лесничества Павлово-Посадского городского округа приступают к новой проектной деятельности. Школьникам предстоит изучить территорию заказника «Сосняки Электрогорского лесничества» - особо охраняемой природной территории.