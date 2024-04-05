05 апреля 2024, 14:56

Лесничие убрали упавшее на дорогу дерево в Ступине

Комитет лесного хозяйства Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Сильный ветер пришел в Подмосковье на этой неделе. Из-за него в некоторых местах повалились деревья. Последствия непогоды устранили в ступинском лесничестве, недалеко от поселка Малюшина Дача.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, сотрудники лесной охраны филиала «Русский лес» обнарушили упавшее дерево во время патрулирования в Ступине. Оно перекрыло проезд по дороге.

Специалисты распилили ствол и убрали его остатки.

«Подобные случаи обычны, и подмосковные лесничие к ним готовы. Бывает, что к ним обращаются по оперативным каналам связи местные жители, или они сами сталкиваются с внезапными препятствиями на маршруте патрулирования и сразу их устраняют», - рассказали в ведомстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Ступино
05 апреля 2024, 16:03
Еще 70 новорожденных с экстремально низкой массой тела спасли в Подмосковье с января
Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости
День неонатолога отмечается 5 апреля. В Подмосковье работают Московский областной НИИ акушерства и гинекологии и шесть перинатальных центров, где оказывают необходимую помощь беременным, роженицам и новорожденным, в том числе с экстремально низкой массой тела. С начала года выходили еще 70 таких детей.

«В Подмосковье каждые роды и новорожденного сопровождает неонатолог. Основной задачей специалиста является оценка состояния ребенка и выхаживание детей, родившихся раньше срока. С начала года наши врачи спасли 90 детей с очень низкой массой тела менее 1,5 килограмма, а также 70 малышей с экстремально низкой массой тела менее килограмма», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Вес самого маленького из спасенных в этом году детей составил 410 граммов. Он родился в Московском областном перинатальном центре и уже выписан домой.

Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Здравоохранение Врачи
05 апреля 2024, 16:02
Предпринимателям в Балашихе рассказали о сервисе «100% Подмосковья»
Читайте нас в: Google Новости
Субсидии и льготы для предпринимателей обсудили на заседании в Торгово-промышленной палате Балашихи. Представителями бизнеса рассказали о грантах, выплатах и новом сервисе «100% Подмосковья».

Представители малого и среднего бизнеса узнали об изменениях в области государственных закупок, профилактической работе контролирующих органов и промышленной ипотеке.

«Промышленная ипотека больше относится к крупному бизнесу. Там есть возможность получить большие деньги. Почти в два раза увеличился Фонд развития промышленности. Все это есть, все это можно использовать», - отметил президент Торгово-промышленной палаты Балашихи Анатолий Шестаков.

Также сейчас действуют субсидии на лизинг и обновление оборудования для предпринимателей социальной сферы. В этой же области есть гранты для молодых бизнесменов. Кроме того, в этом году начала работать еще одна мера поддержки - сервис «100% Подмосковья». Он создан для популяризации местных брендов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье наладит сотрудничество с Ульяновской областью в развитии инвестиционной среды.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Балашиха Деньги
05 апреля 2024, 16:01
Свыше 16 умных счетчиков установили в Подмосковье с начала года
Россети Московский регион
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковные «Россети» заменили 16,5 тысячи счетчиков электричества на современные интеллектуальные модели за три месяца. Они могут дистанционно передавать данные. Всего в этом году планируют обновить 65 тысяч приборов.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, больше всего работ провели на юге региона. Там обновили более семи тысяч счетчиков. Еще около четырех тысяч ввели в работу на западе и три тысячи - на севере области. При этом обязательства по обслуживанию и эксплуатациюю приборов лежат на потребителях.

Всего за три года \"Россети\" установили около 140 тысяч приборов учета с дистанционной передачей данных. Межпроверочный интервал для них составляет 15 лет.

\"В отличие от технически устаревших предшественников интеллектуальные приборы дистанционно передают показания по потреблению электроэнергии, подают сигнал о несанкционированном вмешательстве. Кроме того, установка ИПУ помогает снизить потери электроэнергии. В результате современное оборудование повышает надежность и качество электроснабжения потребителей\", - объяснили в министерстве.

Подать заявку на замену или установку приборов можно на сайте компании.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Законы Работа
05 апреля 2024, 16:00
Подмосковные росгвардейцы провели патриотические встречи со школьниками
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники подмосковной Росгвардии провели несколько интересных встреч с воспитанниками трех школ региона. Правоохранители организовали увлекательную экскурсию на выставке-форума «Россия» на ВДНХ для учеников подшефной чеховской школы, а также рассказали ребятам из Орехово-Зуева и Серпухова о своей работе.

Как пояснили в ведомстве, особенный интерес у школьников вызвала профессиональная экипировка росгвардейцев. Каждый захотел примерить бронежилет и защитный шлем.

Также правоохранители напомнили подросткам правила поступления в высшие учебные заведения войск национальной гвардии Российской Федерации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экскурсии Росгвардия Школьники

Новости по теме