Лесничие обнаружили 300-летний дуб в Одинцове
Недалеко от поселка Жаворонки Одинцовского округа лесничие обнаружили большой старый дуб. Оказалось, что дереву около 300 лет, а окружность ствола превышает три метра.
«Такие старые деревья - не редкость в подмосковных лесах. Важно сохранить их для будущих поколений, обеспечив благоприятные условия для роста и развития», - рассказал председатель Комлесхоза Московской области Олег Баженов.
Это дерево является ценным природным ресурсом, так как оно обеспечивает жителей леса пищей и укрытием.
Вопросу экологии в регионе уделяют большое внимание. В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что сфера благоустройства стоит на втором месте по позитивным переменам, которые отмечают жители.
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